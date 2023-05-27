Yarın yapılacak 2.tur seçimi öncesi Beykoz'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Tıpkı bugün buraya koştuğumuz gibi yarın da böyle sandığa koşuyor muyuz? Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

70 bin şu anda katılım var. Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Bütün akraba, dost, eş herkesi arıyor muyuz? Hepsini yarın sandıklara gitmeye, rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam Beykoz'dan müjde bekliyorum.

Sevgili Beykozlular, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Tüm Beykoz'a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz yine bir başka güzel, bir başka muhteşem. Tıpkı bugün buraya koştuğumuz gibi yarın da böyle sandığa koşuyor muyuz? Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz. Yarın öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.

"ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, KİMSE KAYBETMEYECEK"

Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki Kandil'den Türk siyaseti dizayn etmek isteyenler dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki tüm Türkiye, milletimiz kazanacak. Demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm seçmenler kazanacak.

PKK ne yapıyor? Onlara saldırıyor. Ama onlar oyunu cesaretle kullandılar. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak.

Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan, meşruiyetten ayrılmayanlar, sivil siyasetin değiştirici gücüne inananlar, sonuçtan bağımsız olarakbu seçimlerde inşallah muzaffer sayılacaktır. Sizlerden sandığa gittiğinizde bunları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Kimsenin ötekileştirilmeyeceği... Bu sahtekarlar ne diyorlar? 'Kadınlar kaybedecek' Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı bay Kemal. Ama siz bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapılarını kapattınız.

Senin yardımcın, ismini vermeye gerek yok, ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırdı. Onları ikna etmeye çalıştı. Nur Serter, adını verdim. Şimdi nerede Nur Serter? Yok. Ama sen göstermelik olarak başörtülü kızlarımızı alıyorsun, onlara bir rozet takarak 'Biz başörtüye karşı değiliz' diyorsun. Bırak bu sahtekarlığı. Bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz.

Kimsenin kendisini yalnız, çaresiz hissetmediği bir Türkiye için iradenize çok sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Benim kızlarım imam hatip okulunun kapısından çevrildiler. Bay bay Kemal bak imam hatip, normal lise bile değil. Ve ben kızımı bir arkadaşımın müdür olduğu bir okula göndermek zorunda kaldım. Biz bu çileleri çektik. Bu yanlışları gördük. Ama şimdi böyle bir sıkıntı elhamdülillah yok. Bunları kaldırdık.

Beykoz'dan bu sefer rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Beykoz 28 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz. Beykoz maşallah yarına hazır.

Bay bay Kemal sen hukuk bilmiyorsun. Parlamentoda sayın ne, hiç. 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız. Biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz, senin gücün yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na, Cumhur İttifakı ne diyecek 'Hadi oradan'. Bay bay Kemal sen önce hukuku öğren. Yalanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan yapamayacaksın.

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