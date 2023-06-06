Kocaei Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi yurtdışından ilgi görmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem bilincini aşılamak amacıyla vatandaşlara teorik ve uygulamalı eğitimler veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, yurtdışından da ilgi görmeye devam ediyor.

Bu bağlamda “Pakistan Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Türkiye’ye gelen 12 kişilik heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezini ziyaret etti. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı ile SESRIC-İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından desteklenen Pakistanlı heyet, Kocaeli’nde yapılan zemin incelemeleri ve depremsellik çalışmalar hakkında Büyükşehir yetkililerinden bilgi aldı.

YALTIRAK’TAN TEKNİK BİLGİLENDİRME

Büyükşehir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi öncülüğünde Pakistan Meteoroloji Bölümü (PMB) çalışanlarına deprem araştırmaları için Sismoloji, GPS ve Zemin Sınıflama konularında deneyim ve bilgi transferi yapılması amacıyla yürütülen projeye destek oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Yaltırak, Pakistanlı heyete “Uygulamalı Deprem Eğitimi” ve “Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı” hakkında detaylı teknik bilgilendirme yaptı.

DEPREM ÇANTASI HEDİYE EDİLDİ

Projede ayrıca PMB’nin Pakistan’da topladığı sismolojik verilerin değerlendirilerek ülke genelinde depremlerin izlenmesi ve bu çerçevede verilerden üretilen bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde kullanılması ve PMB’de bulunmayan GPS ve Zemin sınıflaması teknolojilerinin Pakistan’a kazandırılması hedefleniyor. Ziyaret sonunda Pakistanlı teknik heyete broşürler ve deprem çantası hediye edildi.