Pandemi sonrası hızla yükselen yeme-içme fiyatları, enflasyonun başlıca tetikleyicilerinden biri haline gelirken, restoran menülerindeki fiyatlar adeta katlanarak rekor seviyelere ulaşıyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir restoranda, beş yıl önce 30 TL olan bir porsiyon Adana kebap bugün 440 TL’ye yükselerek yüzde 1366 oranında zamlandı.

Yüzde 1566'lık artış

2020 yılında paylaşılan menüde karışık kebap 56 TL, tavuk şiş 28 TL, dürüm ise 18 TL fiyatla sunuluyordu. Ancak 2025 yılına gelindiğinde, aynı restoranda dürüm fiyatı yüzde 1566 artarak 300 TL’ye yükseldi.

Dana kuşbaşı 80, kıyma fiyatı 64 liraydı

Pandemi döneminde uzun süre kapalı kalan restoranlar, yaşadıkları zararların ardından pandemi sonrasında da zam yapmaya devam etti. Sözcü’nün haberine göre, aynı restoranda 2022 yılında paylaşılan menüde bir porsiyon Adana kebabın fiyatı 125 TL iken, bu rakam 3 yıl içinde yüzde 252 oranında artış gösterdi.

2022’de 40 TL olan bir lahmacun, 2025’e gelindiğinde yüzde 225 zamlanarak 140 TL’ye yükselirken; 80 TL olan Adana dürüm ise yüzde 275’lik artışla 300 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

2020 yılında ortalama 80 TL olan dana kuşbaşı, yüzde 800'ü aşan zam oranıyla bugün yaklaşık 750 TL’ye satılıyor. Aynı şekilde, 2020’de 64 TL olan dana kıyma fiyatı da yüzde 820 artarak günümüzde 589 TL seviyesine ulaştı.