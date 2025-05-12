Söz konusu değişiklik, 10 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, sonuçlanmamış dış kaynak başvurularına da aynı kurallar uygulanacak.

Yapılan düzenlemeye göre; Hazine’ye vadesi geçmiş borcu, ödenmemiş vergi borcu ya da SGK prim borcu bulunan kamu kurum ve kuruluşları artık hibe dışı dış kaynak kullanamayacak. Yönetmelikte geçen “hibe hariç dış imkân” ifadesiyle, dış borç, kalkınma bankaları gibi uluslararası kuruluşlardan temin edilen kredilere erişim şartları zorlaştırıldı. Daha önce borçlanma için Hazine’den izin alma şartı bulunan belediyeler, artık bu borçların bulunmadığını resmi olarak belgelemek zorunda olacak.

Belge yoksa başvuru yok sayılacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler uygulanacak. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacak. Belge verilmemişse, başvuru yok sayılacak

Değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkan Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkanın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki idareler ile kamu iktisadi teşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları, fonları, kamu yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehir belediyelerini, belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarını kapsıyor.

Dış imkan ise yönetmelik kapsamındaki kuruluşların, yurt dışından kendi adına uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihracı da dahil olmak üzere herhangi bir dış finansman kaynağından Hazine garantileri olmaksızın sağlayacakları hibe hariç finansman olarak tanımlanıyor.