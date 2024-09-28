Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm paletleri sardı ve bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangın, dron ile havadan görüntülenirken, alevlerin geceyi aydınlattığı gözlemlendi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA