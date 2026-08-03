OSB 1. Etap bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt uygulamasına başlandı. Çalışmalar kapsamında toplam 19 kilometrelik yol ağının sıcak asfalt ile kaplanması planlanıyor.

Yol yapım çalışmalarının yalnızca asfalt uygulamasıyla sınırlı kalmayacağı belirtilirken, çalışmalar süresince tretuvar ve bordür imalatları ile aydınlatma altyapısı ve direk montajları da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Hayata geçirilen çalışmalarla birlikte OSB içerisindeki ulaşım konforunun artırılması, sanayicilerin daha güvenli ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor. Tamamlanacak yatırımlarla birlikte bölgenin lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi ve üretim süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İMOSAB'da etap etap sürdürülen altyapı ve üstyapı yatırımlarının, bölgenin gelişim vizyonuna uygun şekilde planlanan takvim doğrultusunda devam edeceği ifade edildi.