Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), sektörün 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre araç kiralama sektörünün bu dönemde ödediği vergi miktarı 90 milyar liraya ulaştı. Günlük araç kiralama alanında ise toplam 2,2 milyon sözleşme düzenlendi.

Kayıt dışı firmalar denetlenecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, sektörde hizmet veren işletmelerin belirli yeterlilik kriterlerini karşılaması öngörülüyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte yetki belgesi bulunmayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerine yönelik denetimlerin artırılması bekleniyor.

Araçların yaşı ve kilometresi sınırlandırılacak

Yılın başında görüşe açılan yönetmelik taslağındaki bazı teknik şartların nihai düzenlemede de yer alacağı belirtiliyor.

Taslakta yer alan kriterlere göre, 5 yaşını dolduran veya 100 bin kilometreyi geçen araçların kiralama hizmetlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Araç kiralama şirketlerinin en az 10 araçtan oluşan bir filoya sahip olması gerekecek. Filodaki araçların en az 5’inin ise doğrudan şirketin mülkiyetinde bulunması şartı aranacak.

Yeni düzenlemeyle özellikle turizm bölgelerinde kayıt dışı şekilde faaliyet gösteren işletmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, hazırlanmakta olan yönetmeliğin sektörün ihtiyaçlarına uygun ve uygulanabilir olması gerektiğini ifade etti. Tangün, işletmelere ağır maliyetler ve yükümlülükler getirecek şartların araç kiralama sektörü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.