Panasonic Electric Works Türkiye, bina hizmetleri teknolojisi ve elektrik mühendisliği alanlarında dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından Light&Building Fuarı’nda geniş ürün gamını, dünyanın önde gelen sektör temsilcileriyle buluşturacak. Şirket, Almanya’nın Frankfurt kentinde 3-8 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuarla Avrupa pazarında daha da büyümeyi hedefliyor.

Panasonic Electric Works Türkiye, aydınlatma, bina otomasyon, anahtar/priz, şalt ve solar gamlarındaki ürünlerini, 3-8 Mart tarihleri arasında, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek Light&Building Fuarı’nda, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir köşesinden gelecek sektör temsilcileriyle buluşturacak. Bina hizmetleri teknolojisi ve elektrik mühendisliği alanında dünyanın önde gelen ticaret fuarları arasında yer alan Light&Building Fuarı, 2000 yılından bu yana iki senede bir düzenleniyor. Fuar dünyanın her yerinden mimarlar, elektrik mühendisleri, teknisyenler, planlamacılar ve perakendeciler için son derece önemli bir etkinlik olarak görülüyor. Fuara 300 metrekarelik stant alanıyla katılım gösterecek olan şirket, her yıl yüzbinlerce ziyaretçinin katılım gösterdiği etkinlikle Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirerek büyütmeyi amaçlıyor.

Panasonic Next Generation üyeleri de fuarı ziyaret edecek

Şirket bu yılki fuarda, Panasonic’in uzun yıllardır köklü iş ilişkileri kurduğu bayilerinin yönetimini devralacak ikinci nesle yönelik sadakat programı Panasonic Next Generation üyelerini de ağırlayacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen programın üyeleri, şirketin standında yenilikçi ve inovatif ürünler hakkında bilgi alırken yetkililerle görüş alışverişinde bulunacak.