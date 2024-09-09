Panasonic Electric Works Türkiye, daha ince çerçeve ve büyük elektrik anahtarına sahip yeni ürünü Karre 55’i kullanıcıları ile buluşturdu. Geniş kullanım yelpazesi ve birbirinden farklı renk seçenekleri ile alternatif çözümler sunan ürün, yeni nesil C2 mekanizması ile teknoloji ve tasarımı harmanlıyor.

Panasonic Electric Works Türkiye, yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Şirketin yeni ürünü Karre 55, tasarım ve enerji verimliliğini tek çatı altında buluşturuyor. Ürün, C1 mekanizmasının yanı sıra yeni nesil C2 mekanizma seçeneği sayesinde hızlı bağlantı ve üst düzey güvenlik sağlıyor.

Şık tasarımlar ve kullanıcı dostu çözümler

Şirketten yapılan açıklamaya göre ürün, kolay montajı, yapısı ve duvar uyumsuzluklarını örtme özelliği ile alışılmışın dışında faydalar sunarken; VİKO Universal Dimmer, Alman tipi kasa, modüler tasarım ve nötr gerektirmeyen bağlantı özelliği sayesinde standart anahtarlarla kolayca değiştirilebiliyor. Aynı zamanda kablosuz elektronik cihazlar için prizleri meşgul etmeden USB bağlantılarıyla şarj imkânı sunan Karre 55, 12 farklı renk seçeneğiyle konut duvarlarına mimari ve estetik bir dokunuş katıyor.

Hareket dedektörü ile çevreye duyarlı yaklaşım

Dijital termostat seçeneği ile tasarım ve konforu bir araya getiren ürün; hareket algılama özelliği, 180 derece görüş açısı ve 8 metreye kadar algılama kapasitesi ile konutların güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. İkincil cihazlara bağlanabilme özelliği sayesinde de dedektörün görüş alanı artıyor.

Ürünün hareket algılama özelliği, 10 saniyeden 20 dakikaya kadar ayarlanabilen açık kalma süresi ve 25-500 Lux aralığında hassas ortam ışığı algılama özelliğiyle ihtiyaç dışı aydınlatmayı da önlüyor.