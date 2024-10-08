Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde yaşayan bir aile, her hafta evlerinin önünde patlayan su borularına isyan etti. BUSKİ’nin defalarca yaptığı sonuç vermedi.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın birçok mahallesinde altyapı sorunları devam ederken Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde ikamet eden bir aile, evlerinin önünde her hafta patlayan su borularına isyan etti. Evlerinin önünde 3 ayda 6 kez su borularının patladığından şikayet eden aile, BUSKİ’nin defalarca yaptığı çalışmaların sonuç vermediğini ifade etti.

Sık sık patlayan su borularının yanı sıra çözüm için yapılan kazı çalışmalarının da devam eden sorun sebebiyle çevreye rahatsızlık verdiğini kaydeden aile üyeleri, özellikle yağmurlu havalarda evlerinin önünün çamur olduğundan yakındı. Ayrıca BUSKİ çalışanının aileye yönelik tehditvari söylemi de aile üyelerini tedirgin etti.

“SUYUNUZU KESERİM”

Söz konusu arızanın 6 kez kazı çalışması yapılmasına rağmen aylardır giderilmemesinin üzerine BUSKİ personelinin aileyi tehdit etmesi, adeta skandala yol açtı. Olayı Herkes Duysun muhabirine anlatan aile üyelerinden K.Y., “3 ay içinde 6 defa su borusu patladı. BUSKİ ekipleri her yapıp gittiğinde daha ay dolmadan hat tekrar patladı. İhbar üzerine bir ekip gelerek amirleriyle telefon görüşmesi yaptılar. Amirlerinin, “Müteahhite WhatsApp'tan yazın hat değişimi yapılsın.” dediğini söyleyen ekip, birkaç güne hat değişikliğinin yapılacağını belirtti ancak BUSKİ’nin yolladığı son ekip hat değişikliği yapılmayacağını ve bir daha bu hat patlarsa ‘Gelirim bu ev girişinden keserim suyu giderim siz kendiniz yaptırırsınız.’ gibi söylemlerde bulundu. Yapılan kapatma işlemi, normal dolgu toprak ile yapılmadı. Taşlı kayalı bir topraktı adeta başka bir yerden söküp getirmişler gibiydi, içindeki taşları kepçe operatörü videoda ayıklamaya çalışıyordu.” dedi.