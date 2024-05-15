İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir çalışanları, pandemide şehit olan sağlık çalışanlarının çocukları için “Emanetiniz Emanetimizdir” temalı konser düzenledi. Konserde elde edilen tüm gelir ise KAHEV vakfı üzerinden çocukların eğitimine kullanılacak.

İstinye Üniversitesi (İSÜ) Liv Hospital Bahçeşehir, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) pandemide yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına düzenlediği eğitim bursuna destek olmak amacıyla ‘Emanetiniz emanetimizdir’ sloganıyla bir konser verdi. Uzman hekimlerden, teknisyenlerden ve hastanenin sağlık çalışanlarından oluşan koro, meslektaşlarının çocukları için sahne aldı. Gerçekleştirilen konseri koro şefi Atakan Konakçı yönetti.

Yaklaşık 4 aylık bir süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayan ekip, repertuarında Tür Sanat, Türk Pop ve Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine yer verdi. ‘Sarı Gelin, ‘Bahçede Yeşil Çınar’ ve ‘Elveda Gençliğim’ gibi eserleri yorumlayan koro ve solistler dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin tüm geliri KAHEV üzerinden fonlanacak ve çocukların eğitimlerine destek sağlamak için kullanılacak.

"Bu etkinlik kimsesizin kimsesi olma yolunda bir etkinlik"

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise konser öncesi yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti ‘kimsesizin kimsesi’ olarak tanımlıyor. Bu aslında çok derin, anlamlı bir söz. Başka bir sözü ise diyor ki; ‘sanat güzelliğin ifadesidir.’ Elbette ki hepimiz biliyoruz ki sanat aslında güzelliğin, iyiliğin ve insanlığın ifadesi. Bugün burada her iki sözü birleştirdiğimiz zaman bir, kimsesizin kimsesi olma yolunda bir etkinlik. İki, onun için de en güçlü, en değerli araç sanat. Amatör bir ruhla çok üstün bir inanç ve kararlılıkla pandemide şehit olan meslektaşlarının çocuklarına sahip çıkma bilinciyle hareket eden ve bu konuda sanatı en iyi şekilde kullanan İstinye Üniversitesi’nin çok değerli hekiminden sağlık personeline kadar tüm paydaşları bugün bize güzel bir sunuda bulunacaklar” şeklinde konuştu.

“Güzel bir konser olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar iyisini beklemiyordum”

Bu koroda olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Klinik Diyetisyen Serkan Aksoy, “Sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitim katkılarına bir nebze olsun karşılayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Elimizden geldiğince güzel bir vakit geçirdik. Şimdi de sahnede biz bile kendi halimize şaşırıyoruz. Bizi çalıştıran çok iyi bir şefimiz vardı. Bunun için 4 aydır uğraştık. Her ne kadar kongrelerde veya seminerlerde bir şeyler anlatmış olsak da, şarkı söylemek aslında bir nevi motivasyon kaynağı. Ruhumuzu beslememiz gerekiyor. Şarkı söylemek gerçekten zor. Bunun için bir eğitim almıştık. Bu da aslında çok kısa bir eğitimdi. Çok güzel vakit geçirdim. Anılarım arasında kalacak bir şey. Belki de devam bile edebiliriz, çok güzel oldu benim için. Güzel bir konser olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar iyisini tahmin etmiyordum. Açıkçası beni bile şaşırttı. Hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarını rahmetle anıyorum, çocuklarına da eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Pandemide şehit olan sağlık çalışanlarının çocukları aslında bizim de çocuklarımız”

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Hastanesi Genel Müdürü Dr. Fatih Akpınar, “Bu konseri düzenleyen ekip hastanedeki sağlık çalışanlarından oluşan bir koro. Tamamıyla esas işi sağlık olan insanlar bir araya geldi, aramızda hiç müzisyen yok. Biliyorsunuz, çok büyük bir pandemi yaşadık. Onlardan oluşan koroyla bu pandemide şehit olan sağlık çalışanlarının çocukları için bir burs düzenleniyor. Biz de buna etkinlikle katkı vermek istedik. Bu konserin bütün geliri Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın düzenlediği ‘Emanetiniz emanetimizdir’ ön sözüyle sağlık şehitlerinin çocuklarına eğitim bursu olarak gidecek. Bütün arkadaşlarımız aylardır çok yoğun bir çalışma içerisinde. Onların iki sorumluluğu var, hem burada önemli bir gösteri icra edecekler hem de böyle önemli bir sosyal sorumluluk projesinin içindeler. Pandemide şehit olan sağlık çalışanlarının çocukları aslında bizim de çocuklarımız. Sağlık çalışanları bir aile ve zor günler geçirdik. Artık bu zor günlerin ardından onların emanetlerine bakma sırası bize geldi. Biz de bu emanete sahip çıkmak için böyle bir etkinlik yaptık. Bu bir iyilik hareketi, umarım bu yaklaşım bizim gibi düşünen bütün kurumlar da örnek olur” dedi.

“Çok duygu yüklü anlar yaşadık”

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mehtap İgaç Kestek ise, “Bugün hepimiz bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte çok duygu yüklü anlar yaşıyoruz. Çünkü bu konserin bir amacı var. Pandemide şehit olan sağlık çalışanlarımızın evlatlarına aslında ‘Emanetiniz emanetimizdir’ sloganıyla destek vermek istiyoruz. Bu desteği bu konserdeki biletlerin gelirleriyle onlara eğitim bursu şeklinde ulaştırmak istedik. Böyle anlamlı bir amaç olunca, gerçekten hepimiz çok duygu yüklü oluyoruz” diye konuştu.