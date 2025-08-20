Nilüfer’in en hızlı büyüyen mahallelerinden biri olan 23 Nisan Mahallesi, devlet okulu özlemine son vermeye hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi’nin büyük kısmını tahsis ettiği arsa üzerine, hayırsever Gülayan Ailesi tarafından inşa edilen Celal Gülayan İlkokulu’nda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi planlanan okul binasında incelemelerde bulundu. Ziyarette, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar ve Gülayan Ailesi temsilcileri de yer aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi’nin okul ihtiyacının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu ihtiyacı gidermek için önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Gülayan Ailesi, mahallemiz için çok kıymetli bir yatırım yaptı. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak bu projenin hayata geçmesi için arazinin 3 bin 200 metrekarelik bölümünü tahsis ettik. Okulumuzun kısa zamanda tamamlanacak olması bizleri mutlu ediyor. Bu bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımız devam edecek. Okulun yakınında, ortaokul yapımı için 5 dönümlük bir alan daha verdik. Umarız oraya da bir hayırsever desteği bulup, o projenin de hızla devreye alınmasını sağlarız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 23 Nisan Mahallesi’ne yakışır bir okul inşa ettikleri için Gülayan Ailesi ve Uludağ Grubu’na teşekkür etti. 24 derslikli okulun yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek duruma geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Şimdi okulun içerisinde çocukların cıvıl cıvıl seslerini duymak ve o çocukların mutluluğunu hissetme zamanı. Bu hem Uludağ Grubu olarak Gülayan Ailesi’nin hem de mahalle sakinlerimizin mutluluğu olacak. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından Başkan Şadi Özdemir ve Başkan Mustafa Bozbey, eğitime sağladıkları anlamlı katkılar nedeniyle Gülayan Ailesi’ne teşekkür etti. Her iki başkan da okulun 23 Nisan Mahallesi’ne ve Bursa’ya hayırlı olmasını temenni etti.