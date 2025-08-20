Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı Mahallesi’nde gerçekleşen incir hasadına bizzat katılarak, ağaçlardan incir topladı. Özdemir’e, Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Akın Uludağ ve Resul Tarman, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez eşlik etti. Hasat sırasında üreticilerle bir araya gelen Başkan Özdemir, sohbet ederek çiftçilerin görüşlerini dinledi.

İncir hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede hem siyah hem de beyaz incirin yaygın olarak yetiştirildiğini vurguladı. Türkiye’nin dünya incir üretiminde lider olduğunu ve Bursa’nın siyah incirin merkezi konumunda bulunduğunu belirten Özdemir, "Dünyadaki incirin yarısından fazlası Türkiye’de üretiliyor. Siyah incirin başkenti de Bursa. Bu lezzet kentimizde 3 ilçede yoğunluklu olarak üretilmekte, bunlardan biri de Nilüfer. İyi tarım uygulamaları ile ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim bekliyoruz" diye konuştu.

Tarımın desteklenmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, ilçede tarımı canlandırmak için bölgedeki üreticileri bir araya getirip kooperatifleşmeyi hedeflediklerini söyledi. Ürünlerin Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer aracılığıyla halka ulaştırılabileceğini belirten Özdemir, "Arzumuz, Nilüfer'in çiftçisinin ve köylüsünün incir üretimini artırması, Nilüfer halkına sağlıklı incir ve diğer meyve-sebzeleri üretmesidir" dedi.