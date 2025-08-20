Ziyarette konuşan İMOS Başkanı Uğurtan Turgut, şunları söyledi:

“İMOS yönetimi olarak İnegölspor’umuzun başkanı ve yönetim kurulunu ziyaret etmek istedik. Kulübün durumun yakından biliyoruz. Bu manada elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacağız. İnegölspor’umuza hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Batman Petrol Spor maçında başarılar diliyoruz.”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise “ Ziyaretleri için İMOS başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar hem maddi destekte bulundular hem de TOGG bileti aldılar. Her şey birlikte güzel. Verdikleri destekler gücümüze güç katıyor. Çok şükür en büyük sıkıntımız olan transfer tahtasını açtık. Kulübümüzün borç yükü hala fazla. Borçsuz bir İnegölspor için gece gündüz demeden yönetimimizle çalışıyoruz. Bu manada en ufak destek bile bizim için çok önemli ve değerli. Bu manada tüm ilçe halkımızı kulübümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.