Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, boya, badana, bakım, onarım ve tadilat işlemleri titizlikle sürdürülüyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, okullarda boya, badana, bakım, onarım ve tadilat işlemleri titizlikle sürdürülüyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde hayata geçirilen projede, eğitim kurumlarının fiziki şartları iyileştirilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin daha verimli bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam etmesi hedefleniyor. Belediyeye bağlı teknik ekipler, çalışmalarını okul yönetimleriyle koordineli bir şekilde yürütüyor.

Yetkililer, yenileme çalışmalarını yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tamamlamayı planladıklarını söyleyerek, eğitime yönelik desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.