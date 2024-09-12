Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda, Türkiye’yi temsil ederek 2 altın madalya ile dönen Umut Ünlü’yü makamında konuk etti. Buluşmada Esenyurt’a yapılacak yeni spor tesislerinin müjdesini veren Başkan Özer, “2027 yılında Avrupa Oyunları’nı hep birlikte İstanbul’da gerçekleştirmeyi umuyoruz. Sporcularımızın bu büyük organizasyona iyi hazırlanmalarını ve bizleri gururlandırmalarını bekliyoruz” dedi.

Esenyurtlu milli sporcu Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda büyük bir başarıya imza atarak 2 altın madalya kazandı. “Erkekler 200 Metre Serbest Yüzme” ve “Erkekler 50 Metre Serbest Yüzme” yarışlarında ülkemizi başarı ile temsil eden Umut Ünlü aynı organizasyonda 2 altın madalya kazanan ilk sporcu unvanına da sahip oldu. Paris’te elde ettiği çifte şampiyonlukla Türkiye’yi gururlandıran sporcuyu Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer makamında ağırladı. Buluşmada Ünlü’ye plaket ve çiçek takdim eden Başkan Özer, “Esenyurt’u sporun başkenti yapmak için özveri ile çalışıyoruz. İlçemizde bulunan amatör ve profesyonel sporcularımıza desteklerimizi ise ara vermeden sürdürüyoruz. Kısa zaman içerisinde ilçemize kazandıracağımız spor tesislerimizle büyük bir ihtiyacı da karşılamış olacağız. Umut’un tüm sporculara örnek olması gerektiğini temenni ederek başarısından dolayı sevgili Umut’u tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu. Hedefini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Umut Ünlü ise Başkan Özer’e spora ve sporcuya verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

“Umut sporculara örnek olacak”

Başkan Özer, Umut’un başarısının diğer sporculara örnek olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başarısından dolayı sevgili Umut’u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca bu başarısının tüm sporculara örnek olmasını temenni ediyorum. Daha önce Paris’te Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte ‘İstanbul Evi’ projesini hayata geçirdik. İnşallah 2027 yılında Avrupa Oyunları’nı hep birlikte İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Sporcularımızın bu büyük organizasyona hazırlanmalarını ve o gün geldiğinde bizi gururlandırmalarını bekliyoruz.”

“Esenyurt’u sporun başkenti yapıyoruz”

Konuşmasında Esenyurt’u sporun başkenti haline getireceklerini vurgulayan Başkan Özer, “En büyük hedeflerimizden biri, ilçemizi kültür, sanat ve sporun başkenti yapmaktır. Spor çok önemli bir alan ve bu konuda çok önemli bir strateji izliyoruz. Belediyenin önemli görevlerinden biri, halkın spor yapabileceği alanları oluşturmaktır. Bu anlamda tesislerimiz var, ancak büyük bir ilçeyiz ve tesislerimiz yeterli değil. Bu tesisleri günbegün geliştiriyoruz. Ne yazık ki Esenyurt’ta bisiklet yolları ve yürüyüş alanları yetersiz. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Betonlaşma baskısına rağmen bulabildiğimiz her alanı yeşile dönüştürme hedefindeyiz. Yakında, ilk etabını tamamladığımız 100 bin metrekarelik parkımızın açılışını yapacağız. İçinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve alanlar bulunacak. Parkın ikinci etabıyla birlikte toplamda 200 bin metrekarelik bir yeşil vadi oluşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Amatör ve profesyonel sporcuları destekliyoruz"

Açıklamasında Esenyurt’a kazandırılacak spor tesislerinin müjdesini de veren Başkan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

“Esenyurt Belediyesi olarak amatör sporcuları desteklemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak bazı tesisler daha önce farklı kurumlara devredilmiş. Örneğin, iki büyük stadyumumuz var; biri Gençlik ve Spor Bakanlığına, diğeri İstanbulspor’a devredilmiş. Bazı yüzme havuzlarımız ve spor alanlarımız da başka kurumların kontrolünde. Bunları inceliyoruz ve zamanla geri alacağız. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu ve Gaziler Parkı’ndaki spor tesisleri yıllar önce kar yağışı nedeniyle çökmüştü. İBB ile birlikte bu tesisleri yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu merkezlerin yeniden hizmete girmesiyle büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Bu müjdeyi de halkımızla paylaşmak istiyorum. Esenyurt’ta Avrupa ve dünya şampiyonları yetişiyor. Zaman zaman onları kabul ediyor ve başarılarını onurlandırıyoruz. Bu sporcularımızı ödüllendirerek diğer sporcularımıza örnek olmalarını sağlıyoruz. Böylece onların motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz.”