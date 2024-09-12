Otomobil piyasasında hem sıfır kilometre araçlarda hem de ikinci el araç satışlarında durgunluk devam ediyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle sıfır araç satın almak zorlaşırken, nakit parası bulunan kişiler kredi kullanmak yerine ikinci el araçlara yöneliyor.
İkinci el araç alırken arabanın kaza geçmişi, kilometresi gibi faktörlerin yanı sıra aracın alıcıya yakınlığı da maliyeti etkiliyor. Müşteriler genellikle maliyeti azaltmak için kendi yaşadıkları ili tercih ederken, araç yoğunluğunun fazla olduğu iller ise daha fazla seçenek sunduğundan avantaj sağlıyor. Bu nedenle otomobil alıcıları en çok ikinci el araçların hangi illerde yoğunlaştığını araştırıyor.
Gazete Duvar'ın haberine göre Türkiye'de en çok satılık otomobil olan illerin listesi şu şekilde:
1- İstanbul
101 bin 467
2- Ankara
49 bin 153
3- İzmir
24 bin 183
4- Bursa
17 bin 929
5- Antalya
17 bin 584
6- Konya
14 bin 335
7- Kocaeli
13 bin 817
8- Antep
12 bin 395
9- Adana
11 bin 202
10- Kayseri
9 bin 878
11- Mersin
8 bin 976
12- Samsun
7 bin 63
13- Hatay
7 bin 19
14- Denizli
6 bin 344
15- Urfa
6 bin 276
16- Manisa
5 bin 784
17- Maraş
5 bin 709
18- Balıkesir
5 bin 450
19- Eskişehir
5 bin 167
20- Diyarbakır
5 bin 8