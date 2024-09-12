Otomobil piyasasında hem sıfır kilometre araçlarda hem de ikinci el araç satışlarında durgunluk devam ediyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle sıfır araç satın almak zorlaşırken, nakit parası bulunan kişiler kredi kullanmak yerine ikinci el araçlara yöneliyor.

İkinci el araç alırken arabanın kaza geçmişi, kilometresi gibi faktörlerin yanı sıra aracın alıcıya yakınlığı da maliyeti etkiliyor. Müşteriler genellikle maliyeti azaltmak için kendi yaşadıkları ili tercih ederken, araç yoğunluğunun fazla olduğu iller ise daha fazla seçenek sunduğundan avantaj sağlıyor. Bu nedenle otomobil alıcıları en çok ikinci el araçların hangi illerde yoğunlaştığını araştırıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre Türkiye'de en çok satılık otomobil olan illerin listesi şu şekilde:

1- İstanbul

101 bin 467

2- Ankara

49 bin 153

3- İzmir

24 bin 183

4- Bursa

17 bin 929

5- Antalya

17 bin 584

6- Konya

14 bin 335

7- Kocaeli

13 bin 817

8- Antep

12 bin 395

9- Adana

11 bin 202

10- Kayseri

9 bin 878

11- Mersin

8 bin 976

12- Samsun

7 bin 63

13- Hatay

7 bin 19

14- Denizli

6 bin 344

15- Urfa

6 bin 276

16- Manisa

5 bin 784

17- Maraş

5 bin 709

18- Balıkesir

5 bin 450

19- Eskişehir

5 bin 167

20- Diyarbakır

5 bin 8