Kırklareli’nde çuval içerisinde parçalanmış cesete ilişkin 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi’nde çalılık alanda çuval içinde ceset gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda cesedin büyük bir bölümünün parçalanmış olduğu tespit edildi. Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde cesedin Hakan Ç.’ye (23) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 2 şüpheli Çukurpınar köyünde yakalandı. Şüpheliler jandarmaya teslim edilirken, Hakan Ç.’ye ait kıyafetlerin çiftliğin yakınlarında yakıldığı tespit edildi. Suçta kullanılan bir balta, benzin bidonu ile bazı materyaller muhafaza altına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.