İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından Saat Kulesine kadar olan 1,6 km’lik bölgede asfalt çalışmasına başladı. 10 günlük sürede 3 etap şeklinde yapılacak çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu çalışmanın devamında da farklı bölgelerde hava şartları elverdiği sürece asfalt çalışmalarımız sürecek” dedi.

İnegöl’de ana arterlerde başlatılan asfaltlama çalışmaları Park Caddesi ile devam ediyor. İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından Saat Kulesine kadar olan 1,6 km’lik bölgenin asfaltını yenilemek üzere çalışmalara başladı. 10 günde tamamlanması planlanan asfalt uygulaması kapsamında önce kazımam işlemi yapılarak ardından yeni asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

ANA ARTERLER ASFALTLANIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaların başladığı İsaören Kavşağı bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün şehrimizde devam eden asfalt çalışmalarıyla ilgili sahada kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Bildiğiniz gibi ana caddelerimizde devam eden asfalt çalışmaları var. Kasım Efendi Caddesi, Anafartalar Caddesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Edebali Caddesi, Yeşil Bursa Caddesi, Şebboy Caddesi, Gazhane Sokak ve Büyükdere Sokakta çalışmalar yapıldı. Bunlarla alakalı devam eden süreci yerinde görmek istedik. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da ilçe belediyesi olarak bizler hava şartlarının da elvermesiyle beraber bu çalışmalara başlamış olduk” dedi.

PARK CADDESİ 10 GÜNLÜK SÜREDE 3 ETAP ŞEKLİNDE ASFALTLANACAK

Park Caddesinde yapılan çalışma hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, şöyle konuştu: “Şu anda Ahmet Türkel Çevre Yolundan başlayıp Park Caddesine uzanan, saat kulesinin bulunduğu yeni Kent Meydanına kadar olan 1,6 km’lik hattın asfaltlama çalışmasını başlatmış olduk. Bu çalışmayı etaplar halinde tamamlayacağız. İlk etapta Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören kavşağından Dışbudak Sokak kesişimine kadar olan 270 metrelik bölgede asfalt çalışması yapılıyor. İkinci etapta Dışbudak Sokak kesişiminden Fatih Cami kavşağına kadar olan 400 metrelik alan asfaltlanacak ve üçüncü etapta Fatih Camiden saat kulesine kadar olan 810 metrelik bölgenin asfaltlaması yapılacak. Toplamda yaklaşık 1,6 km dolayında asfalt uygulaması yapılmış olacak. Burada 2690 ton asfalt kullanılarak toplamda 22 bin 424 m2 alan asfaltlanmış olacak. Çalışmanın toplam maliyeti ise 1,5 milyon TL dolayında.”

PARK CADDESİ KONFORA KAVUŞACAK

“Burada 10 günlük bir çalışma öngörüsü var. Öncelikle freze kazıma işlemleri yapılarak ardından asfalt kaplaması gerçekleştiriliyor. Ben bu noktada vatandaşlarımıza da verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Ancak tamamlandığında inşallah bu yol konforlu bir şekilde kullanılıyor olacak.”

ASFALT ÇALIŞMASI ADNAN MENDERES BULVARI İLE DEVAM EDECEK

“Bu çalışmanın devamında da farklı bölgelerde hava şartları elverdiği sürece asfalt çalışmalarımız sürecek. Buranın ardından Hastane Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı istikametine asfaltlama çalışması devam edecek. Yeni Belediye Hizmet Binası, Adliye önü istikametinden hastanenin acil girişine kadar olan bölge asfaltlanacak. Onun dışında çevre yolu gibi, içeride ana arterler gibi kaplanması gereken alanlar da var. Bunları bir bir hayata geçireceğiz.”

Fahrettin Eniş