Asgari ücrette gözler temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi.

Asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi.

Komisyon toplantısında enflasyon verileri ve son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış da masaya yatırılacak. Özellikle işçi tarafı, son dönemlerde düşüş trendine giren enflasyon rakamlarından çok, döviz fiyatlarındaki son gelişmelere dikkat çekerek, alım gücündeki kaybın telafi edilmesi talebiyle pazarlığa oturacak.

İŞVEREN PRİM DESTEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak temmuz zammı için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı. Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için 12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş de masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturacak.

KIRMIZI ÇİZGİ

Bu yılın başında Türk-İş’in “kırmızı çizgi” olarak dile getirdiği 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362 TL’ye ulaşırken, bir başka kriter sayılan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin-12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak. Asgari ücrette işverenler için prim desteğinin devam etmesi bekleniyor. İşveren kesimi ise asgari ücretin, düşme eğilimine giren enflasyon oranlarına göre belirlenmesini, işveren prim desteğinin ise artırılmasını talep ediyor.

HIZLI SÜREÇ BEKLENİYOR

Asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Asgari ücrete yapılacak ara zammın, geçen yıl olduğu gibi temmuz ayından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Geçtiğimizin yıl asgari ücrete yapılan artış, 2 toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyor.

Haber merkezi