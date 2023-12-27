Edirne’de park halindeki bir araca çarpan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Eski İstanbul Caddesi’nde seyreden E.Ç. idaresindeki 34 DAF 778 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Aracın devrildiğini gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç vatandaşların desteğiyle çekiciye yüklendi.

Öte yandan, sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.