İstanbul Zeytinburnu'nda araç park etme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beştelsiz Mahallesi 126. Sokak'ta saat 15.50 civarında meydana gelen olayda, sokağa aracını park etmek isteyen bir kişi, Kadir Temiş'in aracına çarptı. Durumu fark eden Kadir Temiş ile sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otomobilde bulunan iki kişi ile Temiş arasında silahlı çatışma yaşandı. Temiş, vurularak yere yığılırken, saldırganlar Temiş'in dükkanına da ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak saldırganlar kaçmayı başardı. Temiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde 23 adet kovan buldu ve kaçan iki kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.