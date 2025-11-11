Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahsın av tüfeği ile kalabalığa ateş açması sonucu 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA