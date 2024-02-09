TAG’la birlikte gündeme gelen Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin çıkması için 376 bin kişi dilekçe verdi. Taksi ve ulaşım sorununa kalıcı çözüm taleplerini içeren ve yüzlerce klasörde toplanan dilekçeler Martı ve TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından ilgili makamlara önümüzdeki günlerde teslim edilecek.

TAG’la birlikte gündeme gelen ve Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem’in dikkat çektiği Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin bir an önce çıkması için 376 bin kişi dilekçe verdi. İstanbulluların yerel seçimlerde oy tercihlerini belirleyecek öneme sahip taksi ve ulaşım sorununa kalıcı çözüm taleplerini içeren ve yüzlerce klasörde toplanan dilekçeler Martı ve TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından ilgili makamlara önümüzdeki günlerde teslim edilecek.

TAG sürücüleri ve ailelerinden ortak talep

Kutlanan festivalin ardından, İstanbul’da 100 bin TAG sürücüsüne ulaşıldığı duyurulmuş ve Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin önemi bir kez daha altı çizilmişti. Kısa süre içinde toplanan 376 bin dilekçenin, TAG sürücülerinin ve ailelerinin ortak talebini yansıttığı, sosyal medyada yayınlanan bir video ile tüm İstanbul’a ilan edildi. Her bir dilekçeyi titizlikle sakladıklarını ve önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisine, ilgili parti başkanlıklarına ve valiliğe ulaştıracaklarını ifade eden Öktem, TAG topluluğunun sesini yüksek sesle duyurma sözü verdiğini belirtti.