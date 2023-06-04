Tekirdağ’da semt pazarında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangında göz gözü görmezken ortalık bir anda karıştı.

Yangın, Çerkezköy ilçesinde perşembe ile pazar günleri kurulan kapalı halk pazarında çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında vatandaşlar paniklerken bir anda ortalık karıştı. Polis ve zabıta ekipleri güvenliği sağlarken yangında can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Dumandan etkilenen esnaf ve vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ayran dağıtıldı.