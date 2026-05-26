Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Pazaryeri Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin ihtiyaçları ve devam eden hizmetler kapsamında ek bütçe görüşmeleri ile hibe kullanımına ilişkin maddeler ele alındı. Toplantıda belediyenin mali yapısı, süren projeler ve planlanan yatırımlar doğrultusunda ek bütçe kalemleri değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca ilçeye kazandırılması planlanan hibelerin kullanım alanları meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Alınan kararların Pazaryeri ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemiz, ilçemize hizmet noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir' dedi.