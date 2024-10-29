Bilecik’te ’Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ projesi hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu’ Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ kapsamında çiftçiler bilgilendirdi.. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert’in da katıldığı programda Günyurdu Köyünde çiftçilere yeni model hakkında bilgi verilerek, çiftçiler bilinçlendirildi.