Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen panayıra çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

5 gün sürecek olana panayırda, yöresel ürünlerin satıldığı stantlar kurulurken, lunapark, eğlence merkezinin yanı sıra gıda, tuhafiye, zücaciye ve diğer sektörlerden esnaflar ürünlerini sergiliyorlar.

Panayır hakkında açıklamalarda bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Geleneksel Pazaryeri Panayırı’nın 2’nci yılını gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin katılımı yoğun. Güzel bir atmosfer içerisinde gerçekleşiyor. Yağmura rağmen gerçekten güzel bir katılım var. İnşallah kazasız, belasız panayır haftasını geçiririz. 5 gün boyunca sürecek olan panayırımız pazar günüde devam edecek. Pazar gecesi geç vakitte esnaflarımız buradan başka yere gidecekler. Ben buradan sizin aracılığınızla Pazaryeri hemşerilerimi buraya davet etmek istiyorum. Hem baba ocağına gelsinler hem de alışverişlerini yapsınlar. Güzel bir sosyal aktivite olmuş olur. Pazaryeri’li olup, Pazaryeri’ni sevenler, buralı olmayan ama Pazaryeri’ne sevdalı olan bütün herkesi buraya davet etmek istiyorum. Bilecik’teki, Bozüyük’teki, Eskişehir’deki, İnegöl’deki, Bursa’daki, İstanbul’daki bütün hemşerilerimizi panayırımıza davet ediyoruz. Bütün hemşerilerimin katılımları ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.