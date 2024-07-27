Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sıkı denetimlere başladı. Bu kapsamda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ilk denetlenen alanlar oldu. Ardından ilçede bulunan kahvehanelerde vatandaşlara GPT sorgulaması yapıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Turan’da katılarak vatandaşla bir araya gelerek ilçenin güvenliğini değerlendirdi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ekipler Pazaryeri ilçesinde denetimlerin ‘Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. Maddesince’ süreceğini belirtti.