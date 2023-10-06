Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde eş zamanlı genel asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulama kapsamında 140 Şahıs, 56 Araç kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde 1 araca ve 2 şahsa idari işlem uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.