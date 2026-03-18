Pegasus Hava Yolları, Ramazan Bayramı'nda ek seferlerini açıkladı. 17-23 Mart (dahil) tarihleri arasında Ramazan Bayramı nedeniyle Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Çukurova ve Ankara çıkışlı 271 iç hat, 44 dış hat olmak üzere toplamda 315 ek sefer planlandı.

Sefer yerleri ve sayıları şöyle açıklandı:

KKTC

İzmir-Ercan - 2

Sabiha Gökçen-Ercan- 6

İç hat

İzmir-Kayseri - 4

İzmir-Batman - 2

İzmir-Çukurova -10

İzmir-Ankara -5

İzmir-Elazığ-4

İzmir-Şanlıurfa- 2

İzmir-Mardin - 4

İzmir-Rize - 4

İzmir-Trabzon - 6

Antalya-Kayser -2

Antalya-Çukurova - 4

Antalya-Diyarbakır -4

Antalya-Elazığ - 2

Antalya-Samsun- 2

Antalya-Trabzon - 4

Çukurova-Bodrum - 10

Ankara-Antalya -4

Ankara-Bodrum - 6

İstanbul(IGA)-İzmir - 6

Sabiha Gökçen-İzmir- 19

Sabiha Gökçen-Kayseri- 4

Sabiha Gökçen-Antalya - 38

Sabiha Gökçen-Batman-8

Sabiha Gökçen-Bodrum - 10

Sabiha Gökçen-Çukurova - 15

Sabiha Gökçen-Diyarbakır - 11

Sabiha Gökçen-Dalaman - 14

Sabiha Gökçen-Ankara - 4

Sabiha Gökçen-Elazığ -3

Sabiha Gökçen-Şanlıurfa - 2

Sabiha Gökçen-Gazipaşa - 2

Sabiha Gökçen-Gaziantep - 4

Sabiha Gökçen-Hatay - 8

Sabiha Gökçen-Kars- 2

Sabiha Gökçen-Konya - 3

Sabiha Gökçen-Malatya - 4

Sabiha Gökçen-Mardin - 6

Sabiha Gökçen-Muş- 4

Sabiha Gökçen-Merzifon - 1

Sabiha Gökçen-Ordu - 3

Sabiha Gökçen-Rize - 2

Sabiha Gökçen-Samsun - 2

Sabiha Gökçen-Trabzon - 13

Sabiha Gökçen-Van - 4

Dış hat

Sabiha Gökçen-Arlanda - 4

Sabiha Gökçen-Barselona - 2