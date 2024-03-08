Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ’Cumhuriyet’ isimli uçağıyla kokpit ve kabin ekibinin tamamının kadınlardan oluştuğu özel iki uçuş gerçekleştirdi.

Toplumsal cinsiyet dengesi konusunda yıllardır etkin çalışmalar yürüten ve mücadelenin tam ortasında yer alan Pegasus Hava Yolları; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Cumhuriyet’in 100. yılında filosuna kattığı ’Cumhuriyet’ isimli uçağıyla özel iki uçuş gerçekleştirdi. Kokpit ve kabin ekibinin tamamının kadınlardan oluştuğu PC 2208 sefer sayılı uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na giden “Cumhuriyet” uçağı, PC 2209 sefer sayılı uçuşla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yeniden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na döndü. Pegasus misafirleri iki uçuşta da Kaptan pilot Leyal Semerci’nin özel anonsuyla karşılandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Cumhuriyet’in 100. yılında Pegasus filosuna katılan “Cumhuriyet” isimli uçakla tüm uçuş ekibinin kadın olduğu çok özel bir uçuş gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Kaptan Pilot Leyal Semerci, “Bugün bu uçuşta olduğu gibi her gün hayallerimizdeki mesleği yapabilmemizi mümkün kılan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Daha eşit yarınlar için mücadele eden, inançlarını hiçbir zaman kaybetmeyen, tüm cesur ve kararlı kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Semerci, sözlerini şöyle sonlandırdı: “ ‘Atamızın izinde, daha eşit ve adil yarınlar için hep birlikte mücadeleye devam’ diyerek, tüm uçuş ekibimiz ve Pegasus Hava Yolları adına hepinize emniyetli uçuşlar diliyorum.”