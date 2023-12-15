25. Geleneksel Pelitköy Deve güreşlerinin ardından, Pelitköy Deveciler Derneği ve Pelitköy Mahallesi muhtarı Hasan Vural, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ziyaretine geldi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen, içlerinde ulusal arenalarda güreşmiş ünlü develerin de olduğu yaklaşık 250 devenin katıldığı, 12 adet kupanın verildiği güreşlerde Pelitköy Güreş Arenasında binlerce kişi ağırlanmıştı. Güreş alanının hınca hınç dolduğu ve coşku ile gerçekleştirilen 25. Geleneksel Pelitköy Deve güreşlerinin ardından, Pelitköy Deveciler Derneği ve Pelitköy Mahallesi muhtarı Hasan Vural, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ziyaretine geldi. Dernek üyeleri Burhaniye Belediyesi’nin katkılarından dolayı Başkan Ali Kemal Deveciler’e, Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban’a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.