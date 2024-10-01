Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin tespit edilerek etkisiz kılındığı bildirildi.

Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonların devam edeceğini vurguladı. Mücadeleye durmadan ve yorulmadan devam edileceği ifade edildi.