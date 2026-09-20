Kaza, ilçeye bağlı Güzeloluk Caddesi’nin Kuyubelen Sokağı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki 33 MD 7509 plakalı kamyonet ile 16 yaşındaki Mehmet Efe G. yönetimindeki 33 BDL 445 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin ön tekeri koparken Mehmet Efe savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mehmet Efe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 16 yaşındaki sürücünün naaşı cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Mehmet Efe’nin 16 yaşına girdikten sonra 5 ay önce motosiklet kullanmak için A1 ehliyeti aldığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.