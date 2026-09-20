Olay, Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen TIR’a oldukça yaklaşarak yolculuğuna devam etti.

Motosikletlinin TIR’ın arkasında bu şekilde seyretmesi, olası bir ani fren veya trafik yoğunluğu durumunda kaza riskini artırabilecek görüntülere sahne oldu.

Tehlikeli yolculuk, o sırada yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.