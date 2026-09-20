Olay, Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen TIR’a oldukça yaklaşarak yolculuğuna devam etti.

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Motosikletlinin TIR’ın arkasında bu şekilde seyretmesi, olası bir ani fren veya trafik yoğunluğu durumunda kaza riskini artırabilecek görüntülere sahne oldu.

Tehlikeli yolculuk, o sırada yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ