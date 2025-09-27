Pendik’te bu yıl 10’uncusu düzenlenen Pendik Kitap Fuarı, 150 yayınevinin binlerce eseriyle kitapseverlere kapılarını açtı. Pendik Belediyesi’nin ev sahiplendiğinde 5 Ekim’e kadar sürecek fuarda roman, tarih ve çizgi romanların yanı sıra sahaf stantları ve fuara özel indirimler ziyaretçileri bekliyor.

Pendik’in en büyük kültür buluşmalarından biri olan 10’uncu Pendik Kitap Fuarı, Pendik Sahil Meydanı’nda görkemli bir programla kapılarını açtı. Bu yıl 150 yayınevinden binlerce kitabın yer aldığı fuarda her zaman olduğu gibi söyleşiler düzenlenecek ve yazarlar kitaplarını imzalayacak. Yerli ve yabancı pek çok kategoride binlerce yazar ve eser, Pendikli kitapseverlerle buluşacak. Fuarda ayrıca sahafların yer aldığı stantlarda mezatlar gerçekleştirilecek. Pendik Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılacak çekilişler sonucunda da okuyuculara çeşitli kitap setleri hediye edilecek. Öte yandan bu yıl etkinlikte, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Global Sumud Flotillası’na destek ve dayanışma amacıyla mavi (turkuaz) kurdeleler dağıtılacak.

"Turkuaz kurdele dayanışmanın ve direnişin sembolü"

Şair ve yazar Mehmet Ercan, Pendik Kitap Fuarı hakkında şunları söyledi:

"Pendik’e yakışır bir şekilde, 100’ün üzerinde yayınevi ve yayıncının katılımıyla okuru ve yazarı buluşturan bu kıymetli programdan dolayı belediye başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ben bir süre Global Sumud Flotillası ile Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus’ta bulundum ancak 15 günün ardından geri dönmek zorunda kaldım. Bugün Gazze’de yaşanan katliam hepimizin yüreğini acıtıyor. Fuarda katılımcılara dağıtılan turkuaz renkli kurdele de bu dayanışmanın simgesi; zalime karşı duranların ve direnişe destek verenlerin sembolü."

"Belediyenin halkı yazar ve kitaplarla buluşturmak için kaynaklarını bu alanda seferber etmesi çok değerli"

Doç. Dr. Levent Vurgun ise fuarın önemine dikkat çekerek, "Rick Pitino’nun bir sözü vardır: ’Başarılı olmak bir tercihtir.’ Bu tercihi yapanların öncelikle kitap okuması gerekir. Okumak ve okuyanın yanında durmak şart. Belediyenin halkı yazar ve kitaplarla buluşturmak için kaynaklarını bu alanda seferber etmesi çok değerli. Vesile olan başta belediye başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

5 Ekim tarihine kadar sürecek fuar, her gün sabah saat 10.00 ile akşam saat 21.00 arasında kitapseverleri ağırlayacak.