Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından gelenekselleştirilen "Başarılı akademisyenlerin Rektörle buluşması" etkinliğinin sekizincisini düzenledi.

Rektörlük B Salonu’nda yapılan programda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, dekanlar, bölüm başkanları ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.

"Artış hızı itibarıyla hepsinden iyiyiz"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, katılımcı sayısındaki sürekli artıştan ve üniversitenin bilimsel verilerdeki yükselişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BUÜ’nün rakiplerine kıyasla daha hızlı ilerlediğini belirten Prof. Dr. Yılmaz; "Nitelikli bir yarışın içerisindeyiz. Daha kapsamlı bilimsel faaliyet üretmek, nitelikli projeler ortaya çıkarmak ve üniversitelerimizin kalitesini artırmak için topyekun yürütülen bir mücadele var. Tüm üniversiteler bu yarışın içerisinde yer alıyor. Araştırma üniversiteleri ise bir nebze daha bu konuda kendini zorluyor. Birbirimizi yakından takip ediyoruz. Diğer üniversitelerin ne yaptıklarını gözlemliyoruz. Bu yarışta herkesin bir hamlesi oluyor. Onlar da elinden gelen gayreti gösteriyor. Fakat proje ve yayın artış hızı itibariyle, şükürler olsun ki hepsinden iyiyiz. İnşallah böyle devam edecek ve Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Akademisyenlerimize son derece kıymetli emeklerinden, projelerinden ve yayınlarından ötürü gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte üniversitemizi hak ettiği seviyelere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Q1 yayınlarında rekor artış

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğluise Q1 yayınlarının artışının üniversitenin gücünü gösterdiğine işaret ederek; "Kurumsal olarak ciddi bir ivme yakaladık. Yayın kalitemiz ve sayımız her geçen ay artış gösteriyor. Bu da emeklerimizin boşa gitmediğini kanıtlıyor. Güzel bir ortam oluşturuldu. Tüm kurumlarda bu azmi ve heyecanı gözlemleyebiliyoruz. Hocalarımız da elinden geleni yapıyor. En başından itibaren, bu çalışmaların süreklilik göstermesi gerektiğini vurguluyorduk. Aylık rakamların yükselmesi de bu sürekliliğin yakalandığına işaret ediyor. Emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da sadece bu ay 37 Q1 yayın ile yeni bir rekora imza atıldığının müjdesini verdi. Aylık proje ve yayın üretiminde 70 civarında akademisyenin yer aldığı bilgisini aktaran Prof. Dr. Esra Karaca, bu rakamın şimdiye kadar ki en yüksek katılım olduğunu da sözlerine ekledi.

Etkinlik, teşekkür belgelerinin dağıtılması ve görüşlerin aktarılmasının ardından sona erdi.