Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 8500 yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa’yı zengin yemek kültürü hikayeleriyle de gastronomi rotalarından biri yapacaklarını söyledi.

Bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, Merinos Parkı’nda şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce misafiri ağırlıyor. Birçok renkli etkinliğe, atölyelere ve yarışmalara sahne olan festival, ziyaretçilere birbirinden farklı lezzetleri tatma imkanı sunuyor. Moderatörlüğünü Gastronomi Yazarı Zeynep Kakınç’ın üstlendiği özel oturumun konuğu ise, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu.

"Yemekleri hikayeleriyle sunmalıyız"

Bursa’nın 8500 yıllık tarihi birikime sahip olduğunu ve Osmanlı’ya başkentlik yaptığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın tarihi, tarımı ve sanayisinin yanında gastronomisiyle de Türkiye’nin kalbi konumunda olduğunu vurguladı. Geleneksel tarifleri koruyup, modern sunumlarla geleceğe aktarmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Bozbey, "Her yemeğin bir hikayesi var. Bizler yemekleri hikayeleriyle birlikte sunmalıyız. Böylece geleceğe önemli bir miras bırakabiliriz. Bursa’yı gastronomi kenti yapma konusunda da önemli bir adım atıyoruz. Bursa’yı dünya gastronomi rotalarından biri yapmak istiyoruz" dedi.

"Gastronomiyle ilgili birçok rota hazırladık"

Bursa’nın zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Ekiplerimiz tarafından gastronomiyle ilgili birçok rota hazırlandı. Bu rotalar, coğrafi ürün sayımızın artmasıyla birlikte daha da artacaktır. Bursalılar, kentin değerlerini bilir ve sahip çıkarsa tanıtım daha kolay olur. Bunu Bursalılar yapmaya başladı" diye konuştu.

"Bursa Lezzet Durağı’ unvanı verilecek"

Bu yıl 3 önemli konuda önemli adımlar attıklarını anlatan Başkan Bozbey, birincisinin ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastoronomisi’ kitabı olduğunu söyledi. İkincisinin ise ‘Bursa Lezzet Durakları Projesi’ olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Bursa’ya özgü ürünlerin aslına sadık kalarak üreten ve kullanan restoranlara bir unvan verilecek. Unvanı alan işletme, Bursa’nın ürünleriyle yapılan lezzetleri anlatacak, tarif edecek. Gelen misafirlerimiz Bursa’nın ürünleriyle yapılan sunumların tadına bakma imkanı bulacak. Hem reçeteler hazırlanıyor hem de rotalar belirleniyor. Festival bittikten sonra talepleri alacağız. Ardından ‘Bursa Lezzet Durağı’ unvanı vereceğiz" dedi.

"Çiftçiye ve kadın emeğine ayrı bir sayfa açıyoruz"

Çiftçilere, kadın derneklerine ve kadın kooperatiflerine her alanda ve her zaman destek verdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey’in kadın dernekleri ve kadın kooperatifleriyle yakından ilgilenerek sürece destek verdiğini vurguladı. Kadın kooperatiflerinin ürünlerini, BESAŞ Satış Mağazalarında satmaya başladıklarını da hatırlatan Başkan Bozbey, "İleride kadın kooperatiflerinin reçeteyle hazırladığı ürünleri, ‘Bursa ürünleri’ olarak satmayı düşünüyoruz. Kadın emeğini ne kadar yükseltirsek o kadar değerli bir kent oluruz. Çiftçilere ve kadın emeğine ayrı bir sayfa açıyoruz. Ürettiklerinin değerlenmesini sağlamayı ve pazar paylarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bursa yemeklerinin yaşatılmasını istiyoruz"

Geleneksel tarifleri kayıt altına aldıklarını ve genç nesillere de aktardıklarını belirten Başkan Bozbey, ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasının da geçmişle geleceği birleştiren bir ifade olduğunu ifade etti. "Bursa yemeklerinin, yeni yorumlarla günümüzde de yapılmasını ve yaşatılmasını istiyoruz" diyen Başkan Bozbey, "Bursa’nın sahip olduğu gastronomi potansiyelini uluslararası düzeyde görünür kılacağız. Gastronomi deneyimimizi kültürel mirasımızla harmanlamalıyız. Bursa’nın döner kebabı, cantığı, kestane şekeri, süt helvası ve daha birçok ürünü dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşabilir. Bunun için ürünlerimizi markalaştırmalıyız. Uluslararası iş birliklerini de geliştirmeliyiz. Bursa, gastronomi turizminden hak ettiği payı almalı" dedi.

"Bursa mutfağının geleneksel tariflerini koruyoruz"

‘Mutfak Mirasına Sahip Çık’ programına önem verdiklerini anlatan Başkan Bozbey, sürdürülebilirlik konusunu da her alanda uygulamaya dikkat ettiklerini belirtti. SEDES adında bir kurul oluşturduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Gastronomide sürdürülebilirlik, kültürümüzü ve yerel üreticilerimizi geleceğe taşımak anlamına geliyor. Organik üretimi ve yerel tarımı destekliyor, çiftçilerimize sürdürülebilir tarım eğitimleri veriyoruz. Gastronomi vizyonumuzun önemli bir ayağı kültürel sürdürülebilirlik" diye konuştu.