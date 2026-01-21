Pendikspor'da Teknik Direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzattı. Başarılı teknik adam, 2026-2027 sezonunda da görevine devam edecek. Geçtiğimiz yıl mart ayında teknik direktörlük görevine getirilen genç çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibe geldiği günden bu yana sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Uçar yönetiminde bu sezon Trendyol 1. Lig'de güçlü bir grafik ortaya koyan Pendikspor, oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı ve ligde 4. sırada yer alıyor.

Öte yandan Pendikspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.