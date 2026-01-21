Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, Bakanlığın girişimleri sonucunda Ankara Adliyesi Adli Emanet Deposunda, Cumhuriyet’in erken yıllarındaki adli pratiklere ışık tutabilecek nitelikte, Osmanlıca ve Latin alfabesiyle kaleme alınmış bir defter ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu defterin tarihi eser kapsamında değerlendirildiği belirlendi. Tescil edilmesi gereken eserler arasında yer aldığı belirtilen defterin, yürürlükteki mevzuat uyarınca yurt dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Kurumsal hafıza açısından önemli bir kaynak olarak görülen defterin, hem hukuki hem de tarihsel açıdan kayda değer bir değer taşıdığı ifade edildi.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen adli işlemlere ilişkin kayıtların yer aldığı defterin, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı için hazırlanmış ve dönemin terminolojisiyle “Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri” olarak adlandırılan bu belge, kağıt restoratörleri tarafından özgün yapısına uygun biçimde onarılarak muhafaza altına alınacak.

Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri'ne ilişkin konuşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin, 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi." bilgisini verdi. Defterin bir asırlık olduğuna işaret eden Demir, "Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.