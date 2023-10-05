Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, Siltaş Yapı ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmza törenine kulüp yöneticileri, teknik direktör ve futbolcular katıldı.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig’e yükselmenin ardından bu sene de Süper Lig’e çıkan Pendikspor’un 2023-2024 sezonu isim sponsoru Siltaş Yapı oldu. Sponsorluk anlaşması için Green Park Pendik Hotel’de imza töreni düzenlendi. Törene Pendikspor Başkanı Atakan Yüce, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Pendikspor Kaptanı Erdem Özgenç ve oyuncular katıldı.

Osman Özköylü: "İlk 3 puanımızı Sivasspor maçında almayı çok istiyoruz"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, bu hafta ile beraber ligdeki serüvenlerinin yeniden başlayacağını ümit ettiklerini belirterek, "Sahamızla beraber artık istediğimiz sonuçları alarak hem kulübümüze hem camiamıza hem ilçemize hem de sponsorumuza değer katacağımızı umut ediyoruz. Şu ana kadar oynamış olduğumuz oyunu sonuca yansıtamadığımız için biz de üzülüyoruz. İnşallah bu hafta o şanssızlığımızı kırmak için sahaya çıkacağız. İlk 3 puanımızı Sivas maçında almayı çok istiyoruz. İnşallah nasip olur" diye konuştu.

"Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz"

Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ise, "Bu sene hem ismimizi hem de kalbimizi verdik. İnşallah bu yıl iyi sonuçlar alarak iyi yerlere geliriz. Biz çok heyecanlı ve gururluyuz. Pendiksporumuz, geçen yılı şampiyon olarak tamamlayıp, Süper Lig’e çıkmıştı. Bu sezon da inşallah iyi sonuçlar alarak Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz" dedi.