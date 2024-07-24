Pendik’te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak caddeye devrildi.

Olay, 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Millet Bahçesi otoparkından yokuş aşağı inen 34 GS 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çıktı, ardından bariyeri de aşarak bir elektrik direği ile beraber caddeye devrildi. Kaza sonucu bir kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün aracın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Tevfik İleri Caddesi üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.