Pendik’te internet üzerinden sipariş veren genç kızı taciz ettiği iddia edilen kurye polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi. Yemeği getiren kurye İ.Ç. (35), siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın binasının önünden ayrılmadı. Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.’yi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.