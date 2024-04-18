Pendik’te trafikte ilerleyen taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar taksi şoförüne tekme ve yumruk ile saldırdılar. Saldırı anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KCZ 007 plakalı otomobil sürücüsü ile trafikte ilerleyen taksi şoförü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen iki kişi taksi şoförünü saldırdı. Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı. Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.