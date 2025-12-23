Pendik Kaynarca'da öğlen saatlerinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Çevrede paniğe neden olan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Pendik Belediyesi zabıta ekipleri yan binada mahsur kalan yaşlı kadını merdiven yardımıyla güvenli şekilde tahliye etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve ahşap binada maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.