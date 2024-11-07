Kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde kaldırılan personel servisleri, yakın zamanda yeniden hizmete alınacak. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) üst yönetimi, servislerin yeniden başlatılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından servis hizmetinin yeniden uygulamaya konulmasına yönelik hazırlanan resmi yazının ardından gerekli girişimleri başlatan üniversite üst yönetimi, ihale hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Çalışmalara dair ilgili birim yöneticileriyle kapsamlı bir toplantı yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından servis hizmetine yönelik ihale ilanına çıkacakları bilgisini verdi.

Yeni ihale için daha kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cafer Çiftçi başkanlığında oluşturulan komisyonumuz, ihalenin gerekliliği, içeriği ve şartlarına dair ciddi bir ön hazırlık yaptı. Personelimizin daha fazla faydalanabileceği ve mümkün olan en iyi şartlarda ihaleye çıkacağız. Kanunen bu işin bir süresi var. O süreyi de en verimli bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tüm çalışmaları tamamlayacak ve servis hizmetini yeniden başlatacağız. Bu anlamda resmi süreçlerin tamamlanması ile birlikte her şey yolunda giderse en erken yeni yılın ilk ayı içerisinde personelimizin tekrar servis hizmetini kullanmaya başlayacaklarını düşünüyoruz” dedi.