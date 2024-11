İstanbul Şile Belediyesi geçmiş dönem belediye başkanı İlhan Ocaklı, ilçe siyasetinde “25 yıl görev” yaptığını anımsatarak, yerel seçimler sonrası yaklaşık 7 ay sonra Ak Parti Şile İlçe Başkanlığında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Ocaklı, "Bizler devletimizle birlikte ilçemize hizmet ettik. Şimdi İBB sizde. Yapın görelim!.." dedi.Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şile Yerel seçimlerde kendisinden görevi devir alan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya hitaben; “Kendisine abi tavsiyemdir” diyerek gönderme yaptı.

Önceki dönem Başkanı Ocaklı, “Bu makamlar gelip geçici, benden önce 15 yıl görev yapan Can Tabakoğlu vardı şu an Belediye Başkanı değil, öncesi 10 yıl İhsan Çayıroğlu vardı aynı şekilde o da Belediye Başkanı değil,15 yıl Şecaattin Güney vardı oda değil bende 5 yıl görev yaptım bende değilim bende vatandaş İlhan Ocaklı’ yım ama bir gün gelecek sende vatandaş Özgür Kabadayı olacaksın. O yüzden hak ettiğin değeri ve saygıyı bulabilmek için sende saygıda kusur etmemen gerekir. Ben hiçbir zaman saygısızlık yapmadım yapmamda. Ayrıca onlarda şahsıma karşı hiçbir zaman saygı ve sevgilerinde asla bir eksiklik görmedim. İnsanlar birbirlerine çamur atarak, karalayarak yada yıpratmaya çalışarak siyasette bir hedefe ulaşmaya çalışırlarsa, açıkçası ben bunun kazananını hiçbir zaman görmedim. Bu arkadaşımıza söyleyeceğim tek şey işini yapsın derim. İşini yapsın ki; işiyle yaptıklarıyla anılsın magazinsel haberler veya söylemlerle anılmasın ve ağızdan çıkacak sözlere dikkat etmesini öneririm” diye konuştu.

BU KARDEŞİMİZ SADECE HAYAL EDER AMA BİZ GERÇEKLEŞTİRİRİZ..

İlhan Ocaklı dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu kardeşimiz sadece hayal eder ama biz gerçekleştiririz. Hükümet olarak iktidar olarak biz bunu yapabilecek güce sahibiz. Makamın bir ağırlığı vardır biz bu ağırlığı taşıdık. Şahsım olarak Şile denildiğinde gittiğimiz her yerde İlçemizin bayrağını aslanlar gibi taşıdık. Ve bugün iyi anılmak istiyorsan iyi ve güzel işler yapacaksın, eserler bırakacaksın bizim yaptığımız gibi yani sen hayal edersin biz gerçekleştiririz senin hayal dahi edemeyeceğin işleri bu ilçede yaptık kazandırdık.Milyarlarca liralık yatırımlar zincirini bu ilçeye kazandırdık. Sen yaparsan yap veya ne söylersen söyle ama bunları yok sayamazsın. Bu dönem görevdesin bir sonraki dönemde kim seçilir Allah bilir. Ne eser yaptıysa yarın o eser sana adeta yapışır ama hiç bir şey yapmadıysan geldi ve gitti derler. Peki bugüne geldiğimizde benim yaptırdığım Belediye binasında oturacaksın. Ayrıca Şile İstanbul’un eğitimde en başarılı İlçeleri arasında yer alıyor artık. Bunda nedeni malum onlarca Okul inşası gerçekleştirildi ve halen devam ediyor eğer bu okulların zamanında temeli atılmamış olsaydı bugün bu durum olmazdı. Şile’nin Başkanlık dönemim haricinde İlçe Başkanlığı süresince bu İlçenin gelişmesi yolunda 25 yılına imza attım. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki; Maden sahalarıyla ilgili İstanbul’da aldırdığımız kısıtlılık kararı bile başlıca Şile için çok önemli bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Ocaklı arazi satışları konusunda da konuştu:

“ Biz bir tane arazi sattık kıyamet koptu özellikle sosyal medya yıkıldı. Sende satacaksın hatta sattın o zaman neden bizi eleştiriyordunuz? Bizi eleştirdiğiniz ne varsa fazlasını yapıyorsunuz. Şahsen bu yapılanların onda birini yapsam benim anamadan emdiğim süt burnumdan gelmişti. Örnek vermek gerekirse üzerime giydiğim montun markasına varana kadar Sosyal Medyada yapmadıkları eleştiri kalmadı. Audi A6 lar Artvinlerde çakarlarla dolaşıyor buradan uçakla gidiliyor oradan alınıyor ama bunlara kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bu duruma ben düşmemde düşseydim sosyal medya yıkılırdı.” Sözleri dikkat çekti.

"OLMAYAN MALA FATURA KESİLMİŞSE O ZAMAN SAVCILIK ORADA..."

Parke eleştirileriyle ilgide konuşan İlhan Ocaklı, “O faturayı kim hangi mütahit kesmişse gerekeni yapsın. Ortada mal yoksa ve faturayı kesmişse ben bunu sahtekarlık olarak görürüm. Ortada olmayan mala karşı o faturayı içeriye veren mütahit her kimse biliyorsam namerdim. O fatura sana gelmişse peki o mal nerede? O zaman savcılık orada, git adamı şikayet et ve olmayan malın faturasını nasıl kesiyorsun diyerek suç duyurusunda bulun yargıya ifadesini versin. Ayrıca 7 aydır susuyorum ama elbette izliyorum, hizmet verilen sözler yerine gelir sessiz kalıyoruz ve ucuz siyasetin adamı olmadık olmuyoruz ama bu kadar zor zamanlarda bu Belediyenin yükünü omuzlayacaksın, taşıyacaksın elbette ben değil ben ve arkadaşlarım. Bu bir ekip işidir bir Belediye Başkanı kendi ekibini kendisi oluşturur ve başarıda ona aittir başarısızlıkta ona aittir. İnşallah deprem, sel, afetler, pandemi gibi imtihanlar vermez ki; Allah korun ama bu kafayla nasıl yönetirler bilemiyorum. Ve Şile İlçe Başkanlığım dönemim ve Belediye Başkanlığım dönemimde İlçemize kazandırdıklarımız konusunda ben köprü görevi yaptım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri, Hükümetimizin destekleri, Milletvekillerimizin destekleriyle bize yakışan her ne varsa yaptık. Şimdi İBB onlarda, Belediye ellerinde e hadi yapsınlar bir şeyler görelim” diye konuştu.