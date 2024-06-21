ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Peru'nun Arequipa bölgesine bağlı Caraveli kentinde büyük bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

6 büyüklüğündeki depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

TOPRAK KAYDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremin ardından Panamericana Otoyolu'nun bazı bölümlerinde toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Caraveli Belediye Başkanı Roberto Riveros, RPP radyosuna yaptığı açıklamada, Atico bölgesini Caraveli'ye bağlayan otoyol üzerinde kaya parçalarının düştüğünü ve bölgeye doğru hareket eden iş makinelerinin olduğunu açıkladı.