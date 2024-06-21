Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan Menderes bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ömer Faruk K. (24) yönetimindeki 16 AYG 417 plakalı motosiklet, ara sokaktan bulvara çıkış yapmakta olan Şemsettin G. (70) yönetimindeki 16 KIY 83 plakalı cip ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı